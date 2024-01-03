الزمالك يستبدل مران اليوم بودية بين اللاعبين على ملعب النادي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، إقامة مباراة ودية بين لاعبي الفريق الأبيض اليوم الأربعاء، على ملعب النادي، بدلاً من خوض التدريب بصورة طبيعية.

وسيقوم الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض المباراة الودية؛ لتجهيز اللاعبين استعداداً للفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها اليوم الموافق 2 يناير في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

عقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس الثلاثاء على ملعب النادي في حضور عبد الواحد السيد، مدير الكرة.

وشهدت الجلسة حديث مطول من قبل المدير الفني مع اللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة الاستعداد بأفضل شكلٍ ممكن، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وواصل محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات.

وخاض “شيكابالا” مجموعة من التدريبات البدنية والتأهيلية في صالة “الجيمانيزيوم” ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، لتجهيزه للفترة المقبلة.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

تواجد المهاجم يوسف حسن، في مران الأبيض الذي أقيم ظهر أمس الثلاثاء، على ملعب النادي، استعدادا للفترة المقبلة.