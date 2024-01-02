الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الزمالك.. شيكابالا يواصل التأهيل وجلسة معتمد جمال واللاعبين

مران الزمالك
مران الزمالك

عقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي في حضور عبد الواحد السيد، مدير الكرة.

وشهدت الجلسة حديث مطول من قبل المدير الفني مع اللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة الاستعداد بأفضل شكلٍ ممكن، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وواصل محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات.

وخاض “شيكابالا” مجموعة من التدريبات البدنية والتأهيلية في صالة “الجيمانيزيوم” ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، لتجهيزه للفترة المقبلة.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

تواجد المهاجم يوسف حسن، في مران الأبيض الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، استعدادا للفترة المقبلة.

وحرص يوسف حسن على متابعة مران الزمالك اليوم، في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لجراحة في الكاحل منذ شهرين تقريبا.

وفي السياق ذاته، خاض اللاعبين فقرة بدنية قوية، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي.

وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات البدنية القوية بالكرة وبدونها تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، ويركز الجهاز الفني للفريق على رفع المعدل البدني لجميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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