إنبى يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لضم عبدالعزيز البلعوطى

علق محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، على الأنباء التي ترددت بشأن تفاوض نادي الزمالك مع إدارة ناديه، من أجل التعاقد مع الحارس عبدالعزيز البلعوطي.

وقال محمد إسماعيل في تصريحات تليفزيونية، إن هناك أحاديث من الزمالك عبر وكلاء للتفاوض معنا لضم عبدالعزيز البلعوطي، لكن لم يحدث تفاوض على المستوى الرسمي من مسئوليه".

الزمالك يستعد للمشاركة في بطولتين وديتين بالإمارات

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي للمشاركة في بطولتين وديتين بدولة الإمارات، وذلك خلال فترة توقف الدوري الممتاز في الوقت الحالي، نظرا لمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، التي كان مقررًا لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

محمد عواد يؤدي فقرة تدريبات خاصة

وأدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خاصة بالركض حول الملعب على هامش مران أمس الإثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.

وكان اللاعب خاض تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش المران، قبل أن يخوض فقرة بالركض حول الملعب في نهاية المران، دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، التي كان مقررًا لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل.

أمين الصندوق يعقد اجتماعا مع الروابط الجماهيرية للنادي في الدول العربية

وعقد الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك اجتماعًا عبر"زووم"، مع الروابط الجماهيرية للنادي في الدول العربية، يأتي ذلك حرصا من مجلس الإدارة على التواصل مع روابط جماهير النادي، واستمرت الاجتماع أكثر من ساعة مع روابط جماهير الزمالك في السعودية والإمارات وقطر.

وتم خلال الاجتماع الحديث بشأن العضويات العاملة والموسمية الخاصة بالنادي لجماهير ومحبي الزمالك من الدول العربية، وتطرق الاجتماع لمناقشة تفعيل دور الروابط وعمل تطبيق لنادي الزمالك عبر الهاتف المحمول، مع وجود مزايا لحاملي كارنيه النادي في الخليج.