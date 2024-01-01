الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد سليمان يجتمع مع لاعبي الزمالك والجهاز الفني في مران اليوم

الزمالك
الزمالك

عقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة بالنادي وعبد الواحد السيد مدير الكرة جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.

وحرص أحمد سليمان على الحديث مع اللاعبين على أهمية استغلال فترة التوقف والاستعداد بجدية للمرحلة المقبلة، خاصة وأن الزمالك سيعود للمنافسة في أكثر من بطولة محليًا وأفريقيًا، وشدد على ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد.

وأكد عضو المجلس للاعبين أن الإدارة تعمل على توفير كافة متطلبات الفريق وتهيئة المناخ المناسب لهم من أجل المنافسة على كافة البطولات.

وفي نفس الوقت طالب عبد الواحد السيد من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد في الفترة الحالية، واستغلال فترة توقف الدوري بالشكل الأنسب. 

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال فقرة بدنية للاعبي الأبيض خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.

وتولى علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق الإشراف على الفقرة البدنية، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، وأدى اللاعبون تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى جوانب بدنية أخرى بالكرة.

الزمالك عبد الواحد السيد أحمد سليمان الزمالك سيعود بطولة محليا

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