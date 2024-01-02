الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد عبدالله يفتح النار على فيتوريا: كهربا لا يستحق الانضمام للمنتخب

روي فيتوريا
روي فيتوريا

انتقد محمد عبد الله، نجم الزمالك السابق، اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، للقائمة المشاركة في أمم إفريقيا.

وقال "عبدالله" في تصريحات تلفزيونية "كهربا لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر على الإطلاق، ومستواه متذبذب مع النادي الأهلي وفيتوريا جامله في اختياره لقائمة منتخب مصر".

وأضاف أن "أحمد أمين أوفا يستحق الانضمام بدلا من كهربا، ونبيل عماد دونجا يستحق التواجد مع منتخب مصر".

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل.

وجاءت القائمة كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى 

الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى 

الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، وضع برنامج خاص للاعبي النادي الأهلي قبل بطولة أمم أفريقيا، بسبب حالة الإجهاد التي تسيطر علي اللاعبين، بسبب ضغط المباريات التي خاضها الفريق مؤخرا وآخرها مباريات بطولة كأس السوبر المصري ومونديال الأندية.

ويخوض منتخب مصر معسكرا مغلقا بداية من يوم 2 يناير المقبل، بتخلله مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير الجاري استعدادا لأمم إفريقيا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 14 يناير، بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق يوم 14 يناير

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