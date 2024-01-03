الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يستقر على التعاقد مع مدرب أجنبى.. والظهور الأول بمعسكر الإمارات

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الإدارة بشأن المدرب الجديد للفريق واستمرار معتمد جمال من عدمه على رأس المسئولية الفنية للفريق.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك استقرت بشكل نهائي على التعاقد مع مدرب أجنبي في فترة التوقف الدولي ورفض فكرة استمرار معتمد جمال على رأس المسئولية الفنية للفريق.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة فضلت التعاقد مع مدرب أجنبي وبقاء معتمد جمال كمدرب عام معه في الجهاز الفني الجديد، واستغلال فترة التوقف الحالية في حسم الأمر.

وشدد المصدر على أن المدرب الأجنبي سيتواجد بشكل كبير في معسكر الفريق بالإمارات وسيقود الزمالك في اللقاءات الودية هناك.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك لم تستقر حتى الآن على اسم المدرب الجديد الذي سيقود الفريق وهناك مفاوضات مع أكثر من اسم بالفعل لكن لم يتم الاستقرار على اسم بعينه.

ويخوض فريق الزمالك تدريباته حاليًا على ملعب النادي بميت عقبة استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري والكونفيدرالية الإفريقية في مواجهات قوية وصعبة

في سياق آخر، تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 6 لاعبين من فريقي النادي مواليد 2008 و2009، للانضمام لمعسكر لمنتخب مصر للناشئين:

وجاءت الأسماء التي تم اختيارها كالتالي 

- عمر عبد العزيز "حارس مرمى" مواليد 2008

- محمد إيهاب "حارس مرمى" مواليد 2008

- عمر ياسر "مدافع" مواليد 2008 

- محمد حمد "جناح هجومي" مواليد 2008

- معاذ محمد "مدافع" مواليد 2008

- أحمد إبراهيم "مهاجم" مواليد 2009

 ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 تحت قيادة أحمد الكاس، الخميس 4 يناير الجاري، ويستمر حتي 11 من نفس الشهر، ضمن الاستعدادات لتصفيات أمم إفريقيا 2025.

الزمالك معتمد جمال إدارة الزمالك عتمد جمال كمدرب كمدرب عام

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