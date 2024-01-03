الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منافسة بين 3 مشاريع مبتكرة في الحلقة الـ11 من "شارك تانك مصر"

برنامج شارك تانك
برنامج شارك تانك مصر

يواصل الموسم الثاني من برنامج "شارك تانك مصر" الذي يذاع حصريًا على قناة "CBC"، ومنصة WATCH IT تقديم العديد من الفرص لشركات ناشئة جديدة.

وتشهد الحلقة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء العديد من المشروعات الفريدة من نوعها وهي فاتيس:FATI’S وهو براند يخص اخوين بدأوه منذ سنة ومتخصصين في تصنیع "الدوناتس" مع اختراعات Flavors مثل (الفطیر المشلتت – الكنافة - الأرز باللبن - كریم الكرامیل) ومؤخرًا خاضوا تجارب جديدة ومختلفة مع المخبوزات ومنها البراونيز والكوكيز.

المشروع الثاني هو انتراكت: Interact وهي شركة بدأت في  ٢٠١٩ وتنتج جھاز من ابتكارھا يساعد على تغییر شاشات العرض إلى شاشة تفاعلیةعن طریق تركیبھا في اللاب توب أو البروجكتور لمساعدة المحاضر في تقدیم المحتوى بشكل مختلف وممیز، وكذلك مشروع  ذات: ZAT وهو براند مصرية يصنع منتجات طبيعية ١٠٠٪؜ تخص المرأة (سكين كير) بجودة المنتجات المنافسة وبسعر أقل وهي أول براند محلي يقدم  Body shaving routine ويصنع  Shavers.

ريادة الأعمال في مصر

يقدم الموسم الثاني من البرنامج رحلة مثيرة في عالم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، لتكون المنافسة في من يمكنهم من رواد الأعمال النجاح في إقناع "الشاركس" بفكرته ويحصل على فرصة استثمارية لا مثيل لها.

جدير بالذكر أن "شارك تانك مصر" هو برنامج يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات، ويتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.

3 مشاريع جديدة في منافسة قوية غد ا بـ شارك تانك مصر شارك تانك مصر برنامج شارك منافسة منافسة شارك

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