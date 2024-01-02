الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هند عبدالحليم تعلن الانفصال عن زوجها: "سنة جديدة سنجل"

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم

أعلنت الفنانة هند عبدالحليم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن انفصالها عن زوجها مع بداية عام 2024.

ونشرت "عبدالحليم" صورتها وعلقت عليها: "أيام بتمشي وإحنا بنمشي وبنتغير أوي، نيو ير وأنا سنجل فيها"، ليتفاعل معها جمهورها ويتساءل "سينجل" لتجيب على أحد متابعيها "أيوه".

وتحدثت هند عبدالحليم عن ميولها الفنية منذ الصغر، وأنها كانت تعزف على البيانو وتحب أغنيات مثل أنت عمري، وأجيال ورا أجيال، وأنها تحب الغناء سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، وقبل التمثيل كانت تغني في فرقة المصريين مع الموسيقار هاني شنودة.

كما كشفت هند عبدالحليم عن تعرضها للتنمر في صغرها كثيرًا، وهي من أكثر الأمور التي تضايقها في حياتها، ولا تحب التنمر حتى على سبيل الفكاهة.

وعبرت عن رغبتها في خوض تجربة التمثيل بالخارج، موضحة: "أنا عاوزة أحط رجلي في هوليوود هطلع لو جالي دور صغير طبعًا".

وقالت هند عبدالحليم في تصريحات لها، إن سعاد حسني هي الممثلة المفضلة لها، وفي الغناء تحب فيروز، ونجمها المفضل في هوليوود هو جوني ديب.

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