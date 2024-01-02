كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة "عربي".. والأخير: ثقة في الله نجاح

أعلن الفنان محمد رمضان، موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم عربي، والذي يذكر فيها كل بلاد الوطن العربي، والمقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

كلمات أغنية عربي لمحمد رمضان

ونشر محمد رمضان، برومو تشويقي للأغنية، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب قائلًا: يارب كل سنة وكل عربي بأفضل حال..استنوا كليب عربي قريبًا.. ثقة في الله نجاح.

وجاءت كلمات أغنية عربي كالتالي: سعودى وكويتي بحريني سوري لبناني أردني، مصر نور عيني عراقي فلسطيني، بلادنا كتير سامحوني، عماني قطري إماراتي ليبي تونسي جزائري يمني سوداني، العربي عليا غالي ومش هنسى المغربي.

الفنان محمد رمضان

ويقدم الفنان محمد رمضان الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023، والتي تحمل اسم أكوابا.

ويشاركه في الأغنية الإيفوارية الأسطورية ماجيك سيستم من كوت ديفوار، المشهورة بأغنيتها العالمية بريميير جاو؛ والمغنية النيجيرية يمي ألادي صاحبة شهرة "جوني"، والمنتج الشهير داني سينثي.

فيما أعلن الفنان محمد رمضان عن طرحه أغنية جديدة اليوم بعنوان “عيد ميلادي” وكتب عبر حسابه بتطبيق إنستجرام: "اغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز.. طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجيب".

وأضاف: "ولازم انزلها النهاردة الساعة ه على قناتي لأن دة التزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها بالنسبة لينا".

قضية الفنان محمد رمضان والإعلامي عمر واديب

يجدر الإشارة إلى أنه غرّمت محكمة جنح العجوزة الفنان محمد رمضان 500 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الإعلامي عمرو أديب بتهمة السب والقذف.

واتهم أديب الفنان محمد رمضان بسبه وقذفه في عدة مناسبات عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت هذه القضية محركات البحث الالكتروني الأكثر شهرة جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها.