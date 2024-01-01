عبر WATCH IT.. ماذا قال طه دسوقي عن "حالة خاصة" قبل عرضه؟

أيام قليلة تفصلنا عن عرض مسلسل "حالة خاصة" بطولة الفنان طه دسوقي، وهي البطولة المطلقة الاولى له عبر المنصة الرقمية (WATCH IT) رفقة الفنانة غادة عادل وعدد كبير من نجوم الفن، في تجربة جديدة للمنصة الرقمية بإظهار مواهب الشباب بإعطاءهم البطولات المطلقة وذلك بعد نجاح بالطو وعلى باب العمارة.

وقبل عرض المسلسل في 3 يناير الجاري من العام 2024، تحدث الفنان طه دسوقي، قائلاً:"تجربة جديدة عليا واتمني المسلسل يعجب الناس اللي هستني رأيهم".

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة واتش أت الرقمية البوسترات الرسمية لمسلسل "حالة خاصة" الذي من المقرر بدءه بعد غد الأربعاء، لاستمرار تجربة المنصة الرقمية الشبابية.

مسلسل حالة خاصة

“حالة خاصة” بطولة طه دسوقي وغادة عادل بعد غد الأربعاء الموافق 3 يناير المقبل وهو من بطولة الفنان طه الدسوقي، والفنانة غادة عادل، وحسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

تدور أحداث العمل حول المحامي نديم ابو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه اماني النجار وتتوالي الأحداث.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة WATCH IT الرقمية الأربعاء المقبل على أن تعرض المنصة حلقتين كل أسبوع.