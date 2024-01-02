حضور جماهيرى كبير فى العرض الخاص لفيلم "الإسكندرانى" (صور)

دقائق قليلة تفصل الفنان أحمد العوضي عن العرض الأول للفيلم السينمائي من بطولته المطلقة "الإسكندراني"، وذلك لعرضه في إحدى دور العرض السينمائية، وهو من تأليف الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة ومن إخراج خالد يوسف.

وانتهت التحضيرات النهائية للعرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" بحضور عدد كبير من الجماهير، والفيلم من بطولة الفنان أحمد العوضي، وزينة، وبيومي فؤاد وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

ويحضر "العوضي" مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة أول عروض فيلمه الجديد الذي ينافس من خلاله في موسم منتصف العام الدراسي، وسط عدد من الأعمال السينمائية المميزة في هذا الموسم التي تتنوع بين الدراما والكوميديا.

قصة فيلم "الإسكندراني"

وتتلخص في شخصية "الإسكندراني" الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده بيومي فؤاد وابنه العوضي ومحمود حافظ.

وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.

أبطال فيلم "الإسكندراني"

الفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.

فيلم "الإسكندراني" التعاون الأول بين العوضي وخالد يوسف، والتعاون الثاني بين "يوسف" وزينة، بعد أن قدما سويًا من قبل فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.