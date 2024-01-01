متحور كورونا.. آخر تطورات الوضع الصحي لوالد مصطفى شعبان

تدهورت الحالة الصحية لوالد الفنان مصطفي شعبان بعد نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبري خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى دخوله إلى العناية المركزة.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" إصابة والد الفنان مصطفي شعبان بمتحور كورونا الجديد ما أدى إلى إصابته بالتهاب شديد في الرئة، أدى إلى وضعه على أجهزة الأكسجين، ولا يوجد جديد حتي الآن في الحالة الصحية.

وتعرض والد مصطفى شعبان اليوم لوعكة صحية مفاجئة أدت لنقله إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى وكشفت مصادر أن الأطباء نقلوا والد شعبان إلى العناية المركزة.

وواصل مصطفى شعبان تصوير أحداث مسلسله الدرامي الجديد "المعلم"، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024 وذلك في ديكور السوق داخل إحدى المناطق الشعبية.

وانتهى المخرج مرقس عادل خلال الأيام الماضية من ترشيح أبطال المسلسل ومعاينة أماكن التصوير المختلفة، وشملت قائمة أبطال مسلسل "المعلم" كلًا من مصطفى شعبان وهاجر أحمد وسهر الصايغ وسلوى خطاب وأحمد بدير وأحمد فؤاد سليم وطارق النهري وانتصار ومنذر ريحانة وأحمد عبدالله محمود، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

ومن المقرر أن يتم تصوير العمل بين عدد من الاستديوهات الداخلية وشوارع القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي، وإحدى الأسواق الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر.

يتناول المسلسل الصراع بين أحد التجار ومنافسيه على السيطرة على تجارة بيع الأسماك، ويقدم مصطفى شعبان شخصية جديدة ومختلفة في المسلسل المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال موسم رمضان المقبل.

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي اجتماعي، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

"المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير.