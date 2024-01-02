يتلقى العلاج بالخارج.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصرى (خاص)

طمأن الفنان ماجد المصري، جمهوره على آخر تطورات حالته الصحية، أثناء وجوده خارج البلاد، بعدما أجرى عملية في عينيه نتيجة إصابته بقطع في شبكية العين.

وقال الفنان ماجد المصري في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الحمد لله صحتي بتتحسن وفيه تحسن واضح في العملية إلى الآن، وأحتاج لدعوات الجمهور في الوقت الحالي".

وأكد أنه على موعد جديد مع الطبيب والفحوصات الطبية في الـ 5 من شهر يناير الجاري للاطمئنان ومعرفة آخر التطورات.



مسلسل حدث بالفعل

ويعرض مسلسل حدث بالفعل على قناة cbc العامة من السبت إلى الأربعاء كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً، كما تتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

كما يذاع على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، وتتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

تفاصيل حكاية ريش أبيض

حكاية "ريش أبيض" تدور حول فريدة التي تفقد والدتها نتيجة اكتئاب حاد ويتزوج والدها لتعود مع والدها وزوجته الجديدة ثم تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد موت زوجة أبيها بسبب جرعة زائدة ودخولها مصحة لعلاج الإدمان.

حكاية ريش أبيض من بطولة ماجد المصري، بسمة، رنا رئيس، سينتيا خليفة، أحمد عبدالله محمود، ومن إخراج هشام الرشيدي، ومن تأليف فادي نجار.

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل



مسلسل حدث بالفعل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ5 حكايات، هي (ريش أبيض- قرض شخصي- تحت الحزام- كاملة- لو بعد حين)، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشرة مساء على قناة CBC دراما.