الفنانة نبيلة حسن تكشف كواليس عملها مع فاتن حمامة (فيديو)

كشفت الفنانة نبيلة حسن، العميد السابق للمعهد العالي للفنون المسرحية، عن كواليس العمل مع النجمة الراحلة فاتن حمامة، وذلك عندما شاركت معها عمل "ليلة القبض على فاطمة".

قالت عميد المعهد العالي للفنون المسرحية خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية cbc، إن أحد أيام التصوير في "ليلة القبض على فاطمة" أن الفنانة فاتن حمامة علقت على ديكور إحدى الغرف الذي كان متسخًا، ورفضت التصوير قائلة: "دول ناس فقيرة ولكن مش ناس مش نضيفة".

نوهت نبيلة إلى أنها تعلمت الكثير من الفنانة فاتن حمامة وتدربت على يدها بشكل كبير، مشيرة إلى أن الراحلة كانت تعلق على "المكياج" الخاص بها وهذا يدل على دقتها العالية واهتمامها بأدق التفاصيل.