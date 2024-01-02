مها الصغير: حرب غزة زادت من إيماننا بالقضية الفلسطينية

علقت الإعلامية مها الصغير على خبر وصول 15 مصابًا فلسطينيًا من قطاع غزة إلى مستشفى شمال سيناء قائلة: "دعم أهلنا في فلسطين واجب علينا".

وتساءلت مها، خلال تقديمها برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc: "متى ستتوقف الحرب في غزة؟"، مضيفة أن الخرس العالمي يثير الكثير من التساؤلات، حيث إن القضية الفلسطينية كشفت عن مقدار الإنسانية عند الكثيرين في دول العالم.

من جانبها، قالت هبة الأباصيري إن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ساهمت من زيادة الإيمان بالقضية الفلسطينية، مؤكدة أن حقوق الإنسان غير موجودة بالمرة وما هي إلا شعارات.

تفاصيل برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة CBC.