الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث لـ"إكسترا نيوز": رفض التهجير القسرى للفلسطينيين قرار قيادى وشعبى

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل تُظهر من وقت لآخر بأنها لا تريد وقف الحرب، لافتًا إلى أن فكرة تدخل المجتمع الدولي لا يعول عليها بأي حال.

وأكد الباحث بالمركز المصري، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الموقف المصري كان حاسمًا منذ اليوم الأول، وتمثل في رفض التهجير القسري وعدم احتلال غزة بأي طريقة، بالإضافة إلى ترك غزة للسلطة الفلسطينية.

وأشار محسن إلى أن فكرة التهجير القسري هي خطة خبيثة، مضيفًا أنها من الخطط التي تم وضعها منذ سنوات للحكومة الإسرائيلية، ولكن مصر ساهمت في فشل تنفيذ هذا المخطط.

ونوه الباحث بالمركز المصري للفكر إلى أن رفض التهجير القسري للشعب الغزاوي، كان قرارًا قياديًا وشعبيًا، وهذا ما جعل الرئيس السيسي يوضح ذلك علنًا، مشيرًا إلى أن مصر ساهمت في تغيير الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية.

باحث اكسترا نيوز التهجير القسرى الموقف المصري احتلال غزة غزة

مواد متعلقة

"من جوايا مبعدتش".. الفنانة نبيلة حسن تكشف أسباب غيابها عن الفن (فيديو)

أستاذ إدارة أعمال لـ"إكسترا نيوز": حياة كريمة تعمل على تطوير الإنسان

رعاية المسنين بالتضامن: صندوق كبار السن من القرارات الرحيمة للسيسى

مياه الأمطار تغرق خيام النازحين فى رفح جنوب قطاع غزة (فيديو)

متحدث الهلال الأحمر: غزة بحاجة ملحّة لدخول الوقود لتشغيل المستشفيات (فيديو)

والد الشهيد محمد الدرة: مشهد ابنى يتكرر من جديد يوميًا فى غزة والضفة الغربية (فيديو)

عبور 87 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح واستقبال 132 من حملة الجوازات المصرية

صراعات القادة وضباط برتبة بابا نويل.. جيش إسرائيل "يسقط" فى جحيم غزة

الأكثر قراءة

لاعبو الفراعنة يجهزون مفاجأة خاصة لمحمد صلاح (خاص)

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

مَن هو قيادى حماس صالح العارورى الذى اغتالته إسرائيل الليلة؟

إعدامات واغتصابات.. لماذا يحتاج السودان إلى تدخل دولى عاجل؟ (فيديو)

أمطار وضباب.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء

عاجل.. أول رد من "حماس" على استهداف صالح العارورى فى بيروت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء