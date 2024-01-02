باحث لـ"إكسترا نيوز": رفض التهجير القسرى للفلسطينيين قرار قيادى وشعبى

قال شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل تُظهر من وقت لآخر بأنها لا تريد وقف الحرب، لافتًا إلى أن فكرة تدخل المجتمع الدولي لا يعول عليها بأي حال.

وأكد الباحث بالمركز المصري، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الموقف المصري كان حاسمًا منذ اليوم الأول، وتمثل في رفض التهجير القسري وعدم احتلال غزة بأي طريقة، بالإضافة إلى ترك غزة للسلطة الفلسطينية.

وأشار محسن إلى أن فكرة التهجير القسري هي خطة خبيثة، مضيفًا أنها من الخطط التي تم وضعها منذ سنوات للحكومة الإسرائيلية، ولكن مصر ساهمت في فشل تنفيذ هذا المخطط.

ونوه الباحث بالمركز المصري للفكر إلى أن رفض التهجير القسري للشعب الغزاوي، كان قرارًا قياديًا وشعبيًا، وهذا ما جعل الرئيس السيسي يوضح ذلك علنًا، مشيرًا إلى أن مصر ساهمت في تغيير الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية.