حبس المتهم في "هاشتاج ترحيل اللاجئين"

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمة باختلاق واقعة اختطافها من قبل مجهولين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بنشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس بهاشتاج يتضمن المطالبة بـترحيل اللاجئين من البلاد.

وكشفت وزارة الداخلة ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك بشأن مقطع فيديو تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها لمحاولة اختطاف من قبل مجهولين، وقيام أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إكس بإعادة نشر مقطع الفيديو الخاص بها مصحوبًا بهاشتاج يتضمن المطالبة بترحيل اللاجئين من البلاد.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحبة الحساب المشار إليه مقيمة بمنطقة البساتين بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت باختلاقها الواقعة، وذلك للتربح المادي من تحقيق نسب مشاهدة عالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة، وتولت النيابة العامة التحقيق.