الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

للتربح وزيادة المشاهدات.. اعترافات سيدة ادعت الخطف على "إكس"

سيدة
سيدة

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الثلاثاء، طلب تحريات المباحث حول واقعة إدعاء سيدة تعرضها لمحاولة خطف من قبل مجهولين.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة أدعت اختطافها من قبل مجهولين، وقيام أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "أكس" بإعادة نشر مقطع الفيديو الخاص بها مصحوبًا بهاشتاج يتضمن المطالبة بترحيل اللاجئين من البلاد، وأن المتهمة أقرت اختلاقها الواقعة؛ للتربح المادى من تحقيق نسب مشاهدة عالية.

بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو تضمن إدعاء إحدى السيدات بتعرضها لمحاولة إختطاف من قبل مجهولين.


وبالفحص أمكن تحديد وضبط صاحبة الحساب المشار إليه، مقيمة بمنطقة البساتين بالقاهرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحريات المباحث نيابة البساتين الجزئية تيك توك موقع التواصل الاجتماعي مجهولين البساتين

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