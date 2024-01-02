الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الجيران اشتكوا".. سهرة حمراء لـ8 رجال ونساء تنتهى بقتيل فى المقطم

جريدة الدستور

تحول بلاغ للنجدة ضد شقة سكنية تستضيف عددا من السيدات والرجال ويصدر منها صوت ضوضاء وشبهة أخلاقية إلى جريمة وجثة في منطقة المقطم .

تلقت شرطة النجدة وقسم شرطة المقطم بلاغًا يفيد بإزعاج الجيران من وجود شقة يشتبه في إدارتها لشيء غير أخلاقي إلى جانب الصوت والضوضاء الذي يصدر منها وتكرر الأمر أكثر من مرة.

وتبين أنه بمجرد انتقال الأجهزة الأمنية لاستكشاف ما داخل الشقة واقتحامها ومداهمتها فوجئوا بمالك الشقة يلقي نفسه من الشرفة، وسقط جثة هامدة، وتم القبض على من بداخلها وهم 7 أشخاص بينهم أربع سيدات وثلاث رجال.

وتبين من التحريات أن مالك الشقة اتفق مع شقيقه وأصدقائه على استقطاب عدد من فتيات الليل لإقامة سهرة حمراء وممارسة الدعارة بمقابل مادي، لكن الجيران استاءوا من أخلاقه وتصرفاته خوفًا على أسرهم وبناتهم وقرروا الإبلاغ عنه.

كما تبين أن الأجهزة بمجرد مداهمة الشقة تم العثور على الفتيات بملابس مخلة وخليعة وتم التحفظ على زجاجات خمور ومواد مخدرة وخلال القبض على الموجودين أسرع مالك الشقة إلى الشرفة وألقى نفسه خوفًا من الفضيحة فسقط جثة هامدة.

تم التحفظ على الجثة ونقلها لمشرحة زينهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

بلاغ للنجدة منطقة المقطم جثة هامدة الفتيات الليل ممارسة الدعارة

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