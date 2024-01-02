الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار فى عابدين لـ21 يناير

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 أشخاص؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار، لجلسة 21 يناير الجاري؛ للاطلاع.

كان ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، للقسم يفيد تردد أشخاص مجهولين على عقار خال من السكان. 

انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تم ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.

وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محاكمة التنقيب عن الآثار محكمة جنايات القاهرة منطقة عابدين

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