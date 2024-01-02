الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مفيد لمرضى القلب..7 فوائد صحية مهمة لتناول الرمان.. تعرف عليها

الرمان
الرمان

الرمان فاكهة تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة، فهى ليست فقط ذات مذاق لذيذ، لكنها قد تساعد في تعزيز الذاكرة، النوم بشكل أفضل.

 وحسب موقع CDC البريطاني، فالرمان يحتوي على كميات عالية من فيتامين C، الفولات، المغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم والألياف، أيضا مجموعة من مضادات الأكسدة التي تستهدف الالتهابات وتعزز صحة الدماغ.  

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ونستعرض بعض الفوائد الصحية للرمان على النحو التالي:

يعزز صحة الدماغ

تظهر الأبحاث أن الإيلاجيتانين، وهو نوع من مضادات الأكسدة، موجود في الرمان بكثرة وبه تأثيرات وقائية ضد مرض الزهايمر. 

ويمكن أن تساعد الكميات العالية من المغنيسيوم في الرمان على تعزيز النوم بشكل أفضل وتخفيف أعراض الأرق، فالمغنيسيوم يمنحك الااسترخاء بالعضلات وتهدئة الجهاز العصبي.


غني بمضادات الأكسدة

حبات الرمان غنية بمضادات الأكسدة البوليفينول، عبارة عن فئة من المركبات النباتية النشطة بيولوجيًا ذات خصائص مضادة للأكسدة معروفة بمكافحة الجزيئات غير المستقرة التي يمكن أن تسبب ضررًا للخلايا وتسمى بالجذور الحرة.

ويحتوي الرمان على الأنثوسيانين، وهو نوع من الفلافونويد له فوائد صحية مثل خفض ضغط الدم والوقاية من السرطان.

مصدر جيد للألياف

يزودنا الرمان بأربعة جرامات من الألياف لكل حصة،  وهذا ما يقرب من 15% من القيمة اليومية الموصى بها من الألياف للبالغين فضلا عن انها ألياف غير قابلة للذوبان.

وتساعدنا الألياف غير القابلة للذوبان في الحفاظ على صحة القناة الهضمية  ودعم مستويات السكر في الدم ويساعد على الشعور بالشبع.

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مصدر جيد لفيتامين C

حبات الرمان مصدرًا جيدًا لفيتامين C وهو أحد مضادات الأكسدة  مما يساعد في الحفاظ على عمل مضادات الأكسدة الأخرى بشكل جيد في جميع أنحاء الجسم، ولاعب رئيسي في العديد من عمليات الجسم الأساسية، مثل استقلاب البروتين، وتخليق الكولاجين وإنتاج الناقلات العصبية ويساعد في وظيفة الجهاز المناعي ويساعد على امتصاص الحديد.

يساعد في ممارسة التمارين الرياضية

من خلال التسبب في توسع الأوعية الدموية، أو توسيع الأوعية الدموية، يحسن أكسيد النيتريك الموجود في الرمان تدفق الدم أثناء الحركة ويساعد  في الحصول على الأكسجين والمواد المغذية التي يحتاجها الجسم أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

يعالج الالتهابات

هناك فائدة أخرى لمضادات الأكسدة الموجودة في الرمان وعصير الرمان وهى تقليل الالتهاب في الجسم، ويعد الالتهاب المزمن بمثابة مقدمة للعديد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسكري، لذا فإن تضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية مثل الرمان والفواكه الأخرى في النظام الغذائي يعد أمرًا مثاليًا.

يحسن صحة القلب

تظهر الأبحاث أن استهلاك عصير الرمان قد يساعد في خفض ضغط الدم ويحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول، التي قد تكون مفيدة في السيطرة على أمراض القلب وتحسن عمل الشرايين.

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يوفر نسبة كبيرة من البوتاسيوم

يوفر عصير الرمان مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، وهو إلكتروليت مهم لوظيفة العضلات الصحية وضروري أيضًا لوظيفة الأعصاب الصحية وتنظيم معدل ضربات القلب.


يحافظ على الكلى

الرمان يساعد على الوقاية من حصوات الكلى وإدارتها بفضل الفيتوفينول الغذائي المضاد للأكسدة، وجد أنه فعال في الوقاية من تكوين الحصوات.

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