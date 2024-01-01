الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في 4 خطوات.. كيف يمكن للوالدين السيطرة على نوبة غضب أطفالهم؟

علاقات
علاقات

الأبوة والأمومة يمكن أن تكون صعبة في حين أننا نريد التأكد من أننا نقدم أفضل مابوسعنا في كل شيء لأطفالنا، ومن المهم أيضًا أن نكون صارمين في الأوقات التي نحتاج فيها إلى تعليم القيم والمهارات للأطفال.

يمكن أن يتصرف الأطفال في بعض الأحيان عندما تظهر  عليهم نوبات الغضب او لم يكن لديهم صبر على طلباتهم، بشكل غير لائق يجعل اولياء الامور متعبين ومنهكين ويسبب ذلك الكثير من المشاكل الأساسية بين الوالدين وأطفالهم لذا يجب على أولياء الأمور التواصل مع اطفالهم باللغة التي يفهمونها فهذا أمر مهم للتربية الفعالة.

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وحسب Hindustan times  فقد يواجه الأطفال أحيانًا صعوبات في شرح المشاعر التي يشعرون بها، يمكن أن يكون هذا هو السبب وراء كونهم متطلبين أو غير صبورين، وبالنسبة للوالدين، من المهم أن يفهموا ما يحاولون إيصاله والمشاعر التي يحاولون إيصالها إليهم اطفالهم حتى يهدأ روعهم.

وأوضحت عالمة النفس جازمين مكوي هذا الأمر وشاركت بعض النصائح للآباء للتعامل مع الأطفال المتطلبين أو غير الصبورين لفهمهم بشكل أفضل نستعرضها معكم على النحو التالي.

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اروى ما تسمعه وهم يتواصلون: 
يجب على الوالدين بدلًا من توبيخ اطفالهم أو الشعور بالإحباط تجاههم، يجب أن نروي لهم المشاعر التي يمكننا فهمها من سلوكهم، في بعض الأحيان قد يتصرف الطفل بغضب لأنه يشعر بالجوع أو النعاس أو الانفصال العاطفي ولكنه لا يقدر على شرح مشاعره، يجب أن نساعدهم على فهم أننا نسمعهم ونبذل قصارى جهدنا لجعلهم يشعرون بالتحسن، سيساعد ذلك بالتأكيد الأطفال على معرفة أننا لا نتجاهل عواطفهم وأننا نفهم ونحاول مساعدتهم.

ضع حدودًا واضحة: 
بينما يجب أن نجعل الأطفال يشعرون بالتحسن، يجب علينا أيضًا وضع حدود حتى يتعلموا احترامها في سن مبكرة.

اخذ رأيهم:

إذا شعروا بالجوع أثناء قيامنا بالطهي، فيمكننا إيجاد أرضية مشتركة ونعطيهم جزء من الطعام ليتذوقوه ويقولون رأيهم  ذلك يشعرهم اكثر بالتحسن.

تدريبهم على شرح أنفسهم بشكل أفضل: 
هذه عملية لمساعدتهم على فهم كيف يمكنهم التعبير عن مشاعرهم بشكل أفضل والتواصل معنا بطريقة أكثر وضوحًا، يمكننا تدريبهم على إعادة تقديم استجاباتهم وشرح موقفهم وعواطفهم لنا، بشكل أكثر وضوحًا.

الأطفال نوبة الغضب نوبة الغضب لدى الاطفال الوالدين أولياء الأمور

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