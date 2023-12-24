3 نصائح للحد من تضييع وقت الأطفال في الشاشات والهواتف المحمولة

يواجه الآباء والأمهات مشكلة كبيرة في السيطرة على أطفالهم خلال مشاهدتهم للتلفزيون وشاشات الكمبيوتر و"التابلت" وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، لذا يوجد العديد من الأطفال الذين يتجاوزون الحد الأقصى المسموح لهم في مشاهدة التلفزيون والأجهزة الإلكترونية الذكية.

ووفقًا لموقع "health" الطبى يثير بعض الآباء التساؤلات حول أضرار ارتباط الأطفال بالشاشة والتلفزيون والهواتف المحمولة الخاصة بهم متوقعين آثارها السلبي عليهم فيما بعد وعلى مستوى التركيز ايضًا لذا من المهم بناء أساس للتواصل المفتوح وعادات الشاشة الصحية والسلامة الرقمية لدى الأطفال في سن مبكرة، فيما يلي بعض الحلول من شأنها أن تعمل على تقليص هذه المدة والتحكم فيها حتى لا يتسبب عدم التحكم في اصابة الطفل بأمراض خاصة بالعين أو بالتوحد وغيرها.

طرق للحد من استخدام الأطفال للشاشات والأجهزة الإلكترونية

1- وضع خطة إعلامية عائلية:

يجب أن يجتمع جميع أفراد الأسرة معًا ويتخذوا قرارًا بشأن خطة إعلامية، في حين أنه من المهم إبقاء الهواتف بعيدًا أثناء تناول العشاء معًا أو قضاء الوقت معًا، يمكننا أيضًا الترتيب ليالي مشاهدة الأفلام العائلية حيث نجتمع جميعًا ونشاهد فيلمنا العائلي المفضل حتى للأطفال أنفسهم يحمل فكرة ترفيهيه ويكون بالنسبة لهم سهل في التناول والفهم.

2- اختيار وقت جيد أمام الشاشات:

بدلًا من الاستهلاك الطائش للشاشات، يجب أن نشجع الأطفال على التفاعل مع الآخرين، وحل المشكلات، والإبداع، وممارسة الرعاية الذاتية من خلال الوقت المخصص لهم أمام الشاشات،

3- استخدم التعرض لوسائل الإعلام كلحظات تعليمية:

يجب أن نستخدم وقت الشاشة لتعليمهم الأشياء، سواء كانت برامج تلفزيونية غنية بالمعلومات أو أفلامًا مدروسة، يمكن للأطفال تعلم الكثير من الشاشة، لذا يمكننا اشتراكهم في بعض البرامج التعليمية والأنشطة.