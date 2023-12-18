عادات ضارة لدى الأطفال تثير قلق الأهل

قال موقع Hindustan times إن اضطرابات نمط الحياة لدى الأطفال تتزايد بدءًا من مرض السكري إلى مشاكل القلب، بسبب العادات الضارة التي تعرض صحتهم للخطر.

في ظل نمط الحياة الخامل الذي أصبح معيارًا جديدًا وتراجع الوقت الذي يقضيه الأطفال في الهواء الطلق، فإن الاضطرابات المرتبطة بنمط الحياة بين الأطفال آخذة في الارتفاع في الوقت الحاضر.

وأصبحت الأمراض المزمنة التي أصابت كبار السن في وقت سابق منتشرة الآن ليس فقط بين الشباب ولكن أيضًا بين المراهقين. وهذا الخطر المتزايد يعرض الأطفال للإصابة بأمراض كثيرة مثل الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات، وعادات الأكل غير الصحية، والتغير في عادات النوم وقلة وقت اللعب، مثل مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، والربو، ومشاكل القلب، واضطرابات الصحة العقلية.

وسلطت دراسات مختلفة الضوء على أهمية تناول الطعام الصحي في بداية الحياة، حيث أنه لا يساعد فقط في تنمية الصحة البدنية والعقلية، بل يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض في وقت لاحق من الحياة.

ووفقًا لتقرير نشر في المكتبة الوطنية للطب، فإن الأطفال الذين لم يتناولوا وجبات إفطار منتظمة ويأكلون وجبات خفيفة حلوة ومالحة كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض نمط الحياة.

صىرح الدكتور نيشانيت بانسال استشاري طب الاطفال قائلا: "في عام 2023، واجه الآباء مخاوف ملحة بشأن صحة أطفالهم، وكانت أهم القضايا التي أثارت قلقهم العميق هي المشاكل المتصاعدة المتمثلة في إدمان الشاشة والسمنة، فقد أدى انتشار الشاشات في حياة الأطفال إلى الإفراط في وقت الشاشة، مما تسبب في ضغوط على الصحة العقلية ومشاكل في الصحة البدنية وفي الوقت نفسه، ساهم نمط الحياة الخامل المرتبط بالاستخدام المطول للشاشات بشكل كبير في ارتفاع معدلات السمنة بين الشباب".

عادات حياتية ضارة تؤثر على صحة الأطفال في 2023

ويشارك الدكتور بانسال كيف أثر طول وقت الشاشة وأنماط النوم المضطربة وانخفاض النشاط البدني على صحة الأطفال بشكل عام:

1. زيادة الوزن:

غالبًا يسبب قضاء وقت طويل أمام الشاشات فترات طويلة وعدم النشاط، نمط حياة خامل، فالجلوس لساعات طويلة يقلل من الحركة البدنية ويحرق سعرات حرارية أقل، مما يساهم في زيادة الوزن.

2. العادات الغذائية غير الصحية:

قد يكون الأطفال الذين يتعرضون للشاشات لفترات طويلة أكثر عرضة لتناول الوجبات السريعة أو تناول الأطعمة غير الصحية، وايضا يمكن أن تؤثر الإعلانات عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والمنخفضة العناصر الغذائية على الشاشات على خيارات الأكل، مما يؤدي إلى عادات غذائية سيئة وزيادة الوزن.

3. أنماط النوم المضطربة:

يمكن لقضاء وقت طويل أمام الشاشة، خاصة قبل النوم، أن يعطل أنماط النوم الصحية، فقد تم ربط النوم غير الكافي بزيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال بسبب تأثيره على الهرمونات التي تنظم الشهية والتمثيل الغذائي.

4. انخفاض النشاط البدني:

غالبًا ما تحل زيادة وقت الشاشة محل الوقت الذي كان من الممكن قضاؤه في ممارسة الأنشطة البدنية أو الرياضة، ويساهم هذا النقص في ممارسة الرياضة في زيادة الوزن والسمنة.

5. التوتر والأكل العاطفي:

يمكن أن يؤدي قضاء وقت طويل أمام الشاشات إلى زيادة التوتر أو القلق أو حتى الاكتئاب لدى بعض الأطفال، وقد تؤدي هذه الحالات العاطفية إلى ظهور عادات غذائية غير صحية، مثل تناول الكثير من الأكل كرد فعل للتوتر، مما يؤدي إلى مشاكل في الوزن.

6. التأثير على الرقابة الأبوية:

قد يؤدي التعرض للشاشة لفترة طويلة إلى انخفاض الرقابة الأبوية على عادات الأكل أو الأنشطة البدنية لدى الأطفال، وقد يجد الآباء صعوبة في مراقبة وتنظيم سلوك أطفالهم عندما يقضون وقتًا طويلًا مستغرقين في الشاشات.