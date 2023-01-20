أستاذة علم الاجتماع توضح دور الأسرة فى تربية الأبناء لمواجهة الأفكار المتطرفة

أوضحت الدكتورة عزة فتحي، أستاذة علم الاجتماع، دور الأسرة في تربية الأبناء لمواجهة الأفكار المتطرفة، قائلة: "إن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، وعندما يولد الطفل يكون في أسرة".

وأضافت الدكتورة عزة فتحي خلال لقاءها ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية Extra news، أن الأسرة تعتبر مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، لافتة إلى أن الأسرة مسؤولة عن تعليم القيم والأخلاقيات، ومباديء السلوك، كما أنها مسؤولة عن تعليم الدين والعادات والتقاليد والعرف والأخلاق، والولاء والإنتماء، والخدمة العامة، حب الوطن.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع، أن دور الأسرة لا يعتبر "حصالة" وهي أن أتي لابني بأحدث موبايل أو أشتري له أحدث سيارة، أو أشتري له ملابس فارهة، مؤكدة أن دور الأسرة الأهم هو التهذيب والتربية وزرع الأخلاقيات والولاء والانتماء، معقبة: "يجب أن يكون الولاء والانتماء للأسرة أولًا".

وأشارت إلى أن دور الأسرة أساسي ومحوري في تربية الأطفال، ثم يأتي بعدها دور المدرسة والجامع والكنيسة والأحزاب والإعلام، لافتة إلى أن كل هذه تعتبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية.