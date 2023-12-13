الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لماذا يختلف الزوجان على تربية الأبناء؟.. استشارى علاقات زوجية تُجيب

الازواج والابناء
الازواج والابناء

قالت الدكتورة سماح عبدالفتاح، استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، إن هناك بعض الأسباب التي تجعل هناك اختلافًا بين الأب والأم في تربية الأبناء؛ السبب الأول هو أن يكون هناك خلافات بين الزوجين من الأساس، وبالتالي ففي هذه الحالة من الممكن أن تكون المعركة بينهما كزوجين تنتقل بينهم كأب وأم، حيث تنتقل المشاكل وتصفية الحسابات بين الزوجين إلى تربيتهم في الأولاد، معقبة:" بالبلدي بيكون بينهم مشاكل وبيكونوا مش بالعين لبعض حاجة". 

وأضافت الدكتورة سماح عبدالفتاح خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني، وإيمان عزالدين، عبر قناة cbc، أن السبب الثاني هو أن يكون الزوجان مختلفين من الأساس في المبادئ، في الأسلوب وفي الطباع، في الخلفية الاجتماعية، في المعتقدات الدينية، في درجة التدين والالتزام، أو في درجة التحرر والانفتاح،  وبالتالي فإن هذه الاختلافات ينتج عنها رجل يريد أن يربي في اتجاه، وأم تريد أن تربي في اتجاه آخر. 

الدكتورة سماح عبدالفتاح استشاري علاقات زوجية تربية الأبناء خلافات زوجية الاختلاف بين الزوجين

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