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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى علاقات زوجية توضح كيفية التصرف فى حالة حدوث مشكلة مع الزوج

مشاكل زوجية
مشاكل زوجية

أوضحت الدكتورة أمل محسن استشاري علاقات زوجية، كيفية إدارة الأزمات في حالة حدوث مشاكل زوجية، قائلة: "ممنوع اتخاذ قرارات أو أي رد فعل في حالة الغضب، أو في حالة الاحتياج أو الشعور المتطرف سواء كان شعور بالسعادة الشديدة أو الحزن الشديد".

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن خبراء علم النفس القديم والحديث، قالوا إنه لكي تتخذ قرارا في مشكلة أو في تحد أو في اختلاف، ففي لحظات الغضب ممكن أن يتم اتخاذ قرار بهدم البيت، وسيتم اتخاذ قرارات لها علاقة بالإيجو، وبالتالي إذا كنا نحل مشكلة محددة، فإن هذه المشكلة سيتشعب عنها الكثير من الأخطاء. 

وأوضحت أنه يوجد طريقة تسمى خارج الكادر أو داخل الكادر، فعندما نكون داخل الحدث لا يمكن لأي طرف أن يقيم ما يحدث، لكن من يكون خارج الكادر هو الذي يستطيع أن يحكم على الحدث،  موجهة رسالة إلى كل زوج وزوجة، وهي أنه يجب عليهم أثناء إدارة الأزمات، أنهم إذا وجدوا أنفسهم سينفعلون عليهم بالتراجع إلى الخلف 10 خطوات، على سبيل المثال أن تطلب الزوجة الدخول للحمام، ومن ثم تدخل لتغسل وجهها بالمياه الباردة وذلك يساعد على انحدار طاقة الغضب لديها.

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