الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف يمكن حل المشاكل الزوجية بعيدًا عن الأبناء؟.. استشارى علاقات تجيب

المشاكل الزوجية
المشاكل الزوجية

قالت الدكتورة سماح عبدالفتاح، استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، إن الأب والأم لابد أن يتفقا على الأساسيات في تربية الأبناء منذ صغرهما، لافتة إلى أن الأب والأم لابد أن يتفقا في مرحلة الخطوبة على هذه الأساسيات في تربيتهما لأبنائهم من مبادئ وقيم وأفكار، معقبة: "يجب أن تُطرح خطوط عريضة للمناقشة". 

وأضافت الدكتورة سماح عبدالفتاح خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني، وإيمان عز الدين، عبر قناة cbc، أنه لابد من الاتفاق بين الزوجين على معدلات الالتزام، معدلات الالتزام كطبقة اجتماعية، لافتة إلى أنه لا بد الاتفاق بين الزوجين فيما بينهم في البداية ثم بعد ذلك يخرجون لأولادهم بقراراتهم المشتركة، حيث لا يجب أن يكون النقاش بين الأب والأم أمام الأبناء. 

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