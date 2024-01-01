"سنة جديدة سعيدة".. شهر يناير فرصة لوضع الأهداف والسعي نحو تحقيقها

مثل كل البدايات، يجلب شهر يناير معه شعورًا خاصًا، فرصة لوضع أهداف ذات معنى مرة أخرى والسعي نحو تحقيقها بطاقة متجددة.

يناير هو شهر مهم للتفكير واتخاذ القرارات وكذلك التخطيط للنمو الشخصي، سمي شهر يناير على اسم يانوس، إله البدايات والانتقالات عند الرومان، يمنح الشهر الأول من العام القوة لبداية جديدة وفتح صفحة جديدة، وهو أيضًا الوقت المناسب للتخلي عن خيبات الأمل في العام الماضي والرغبة في مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية يضع العديد من الأشخاص قرارات لتحقيق أهداف اللياقة البدنية والمالية والصحة العقلية في شهر يناير، بينما نستقبل العام الجديد.

إليك بعض الاقتباسات الملهمة لشهر يناير والتي ستجعلك تعمل بجد لتحقيق أحلامك وتحفزك أيضًا على المضي قدمًا بمنظور جديد بغض النظر عن التحديات المقبلة.

فشهر يناير هو الوقت المثالي للتفكير في العام الماضي وتحديد النوايا للعام المقبل، وهذا هو الوقت المناسب للتخطيط لبدايات جديدة، مع انتهاء هذا العام وبدء عام آخر، هذا هو الوقت من العام الذي يتخذ فيه الأشخاص قرارات جديدة لتحقيق أهداف العام الجديد. إنهم يتركون وراءهم المشاعر الصعبة والذكريات المزعجة ويعتنقون الأمل في العام المقبل وحسب موقع Hindustan times فقد شاركت المعالجة ميثال إشاغيان بعض الأشياء التي يجب أن نبدأ بها في عام 2024:



البدء بصفحة جديدة

يجب أن يولد كل إنسان من جديد في الأول من يناير، والبدأ بصفحة جديدة، يناير الشهر الأول من السنة، وهو الوقت المثالي للبدء من جديد، تغيير الطاقات وهجر الأمزجة القديمة، بدايات جديدة، مواقف جديدة.



الاعتزاز بإمكانياتنا:

في يناير، يجب التخلص من القديم، مرحبا بكم في الأيام الجديدة؛ ونعتز بالإمكانيات التي تنتظرنا.



أن نكون أكثر ثقة:

يجب أن نتوقف عن طلب المصادقة من الآخرين، نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر ثقة وقبولاً لما نحن عليه وأن نكون سعداء بأنفسنا.

عدم النقد الذاتي:

النقد الذاتي القاسي والمقارنة المستمرة مع الآخرين يمكن أن يقلل من ثقتنا بأنفسنا، يجب أن نثق في قدراتنا.



عدم رضا الآخرين على حساب النفس:

نحن بحاجة إلى التوقف عن السلوكيات التي ترضي الناس، وبدلاً من ذلك نجعل أنفسنا واحتياجاتنا أولوية يجب عدم رضا الآخرين على حساب النفس.



عدم الانشغال طوال الوقت:

ليس من المهم أن تكون مشغولاً أو منتجاً طوال الوقت، في بعض الأحيان، كل ما نحتاجه هو التوقف وأخذ قسط من الراحة والتواجد مع من حولنا من الأهل أو الأصدقاء في الكثير من الأوقات.

عدم التظاهر بعكس ما نشعر به:

يجب أن نتوقف عن التظاهر بأننا بخير عندما لا نكون كذلك من المهم أن نتخذ موقفًا ونعبر عن مشاعرنا.