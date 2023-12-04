بسبب تميزه.. الطلب الأوروبي على الرمان المصري يسحب البساط من الدول العربية

قال إبراهيم سعد شفيق عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الموسم الحالي للرمان كان أفضل من السنوات الماضية، كما شهد زيادة كبيرة في أسعار المحصول مع تحسن الطلب الخارجي.

ولفت «شفيق» في تصريح خاص لـ«الدستور» إلى أن انخفاض إنتاج المحصول هذا العام دعم نمو حجم الثمرة، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب الأوروبي عليها هذا العام، حيث تفضل دول أوروبا الأحجام الكبيرة للرمان.

وأوضح أن روسيا وإيطاليا كانتا أكبر الدول المستوردة للرمان الأسيوطي بنوعيه الحامض والسكري هذا العام، فيما كانت العراق هي أكبر مستورد للرمان من الدول العربية وبعدها جاءت الكويت، ثم باقي الدول العربية.

وأشار إلى أنه على الرغم من الحروب وتراجع القوى الشرائية للمستهلك في أوروبا لكن شهدت الأسواق منذ بدء الموسم إلى نهايته، طلبًا متزايدًا طوال الفترة منذ أغسطس حتى منتصف نوفمبر.

وذكر أن هذا الطلب رفع الأسعار في نهاية الموسم على الرغم من انخفاضها خلال هذه الفترة من العام، حيث بدأت أسعار تصدير الرمان من 12 ألف جنيه للطن بداية الموسم، فيما وصلت إلى 20 ألف جنيه للطن في نهاية الموسم.

وأوضح أن الموسم الماضي بدأت الأسعار بنحو 10 آلاف جنيهًا للطن، فيما انتهت أسعار الموسم الماضي بنحو 5 آلاف جنيه للطن.

وفيما يخص المنافسين الخارجين، أشار إلى أن الرمان المصري عادة ما يتغلب على نظيره الإيراني، وذلك نظرًا لتميز المنتج المصري بلونه الأحمر من الخارج والداخل، فيما يقتصر لون الرمان الإيراني على الأحمر في الداخل فقط.

ولفت إلى أنه على الرغم من انتهاء موسم الحصاد منتصف نوفمبر الماضي، لكن ما زالت طلبات التصدير تأتي إلى مصر حتى هذه اللحظة، مما دعم ارتفاع الأسعار في السوق المحلي لتصل إلى 17 جنيهًا للكيلو في الجملة.

وأشار إلى أن موسم الرمان الأسيوطي «الحامض» يبدأ في أغسطس وينتهي في أول سبتمبر ليبدأ من بعده السكري في أسيوط، والرمان «وندرفول» في الوجه البحري.

وأوضح أن الفترة منذ أول سبتمبر حتى نهاية نوفمبر شهدت طلبًا غير مسبوق على الرمان من مختلف الدول الأوروبية والعربية، فضلا عن بعض دول جنوب شرق آسيا وفي مقدمتها بنجلاديش، مما سحب البساط من الدول العربية.



وقبيل موسم تصدير الرمان هذا العام نظمت وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عددا من الفعاليات منها ورشة العمل الخاصة “باشتراطات تكويد مزارع ومحطات ومفارش تعبئة الرمان".

ونظمت هذه الندوات بالتعاون بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقدمت هذه الندوات دعمًا فنيًا لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية من الرمان بالتعاون مع الجهات المختصة.