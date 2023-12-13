"تموين أسيوط": إقامة منطقة لوجيستية تضم مصنعًا لزيادة صادرات منتجات الرمان

قال وكيل وزارة التموين بأسيوط ممدوح حماد، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية في المدينة الصناعية بالكوم الأحمر؛ تضم مصنعا خاصا بمنتجات الرمان لزيادة صادرات مصر منه.

وأضاف وكيل تموين أسيوط، أن المصنع سيكون مخصصا لفرز وعصر وتعبئة وتغليف الرمان، إضافة إلى بعض المنتجات مثل دبس الرمان وعصير الرمان، لافتا إلى أن ناتج التصنيع سيتم استخدامه في مصانع العلف.

وأشار إلى أنه تم اختيار مركز البداري لإقامة المصنع؛ نظرا لأن المساحة المزروعة من الرمان تبلغ 7 آلاف فدان بإنتاجية 20 طنًا للفدان سنويا، وارتباط المنطقة بشبكة مواصلات تربط المنطقة الصناعية بجميع القرى والمزارع المحيطة بالمصنع.

وأوضح أن المنطقة الصناعية تقع على مساحة 40 فدانا تم تخصيصها من قبل هيئة الاستثمار، كما تم تخصيص 100 مليون جنيه لترفيق وتركيب وتوصيل المرافق في المنطقة.

وقد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن أنه تم الاتفاق مع محافظ أسيوط على إقامة منطقة لوجستية بمنطقة البداري؛ لإعطاء قيمة مضافة لصادرات مصر من الرمان.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فود أفريكا"، المقام في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الحالي بمركز مصر للمعارض، بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة بالإضافة إلى 500 مشترٍ دولي.

أضاف أن المنطقة سوف تتضمن أماكن لفرز وعصر وتعبئة وتغليف الرمان، لافتا إلى أننا نسعى لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وأوضح "المصيلحي" أن الوزارة تستهدف وضع خريطة للمناطق اللوجستية لدعم قطاع التصنيع الزراعي، مؤكدا ضرورة إنشاء بنية أساسية لدعم القيمة المضافة لهذه المنظومة المتكاملة من صناعة وزراعة وتعبئة وتغليف، لافتا إلى أن قطاع التغليف شهد خلال العشرين عاما الماضية طفرة كبيرة ساعدت على زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، حيث كانت مصر نعاني من سوء عمليات التعبئة والتغليف.