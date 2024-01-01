وزارة العمل تعلن عن مفاجأة سارة للعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

وجه الإعلامي يوسف عابدين، التهنئة بالعام الجديد لمتابعي برنامج "التاسعة" المذاع على فضائية القناة الأولي، معلنًا عن مفاجأة سارة للعاملين بالقطاع الخاص، حيث كشف عن تطبيق الزيادة الخاصة بأجور القطاع الخاص بدءًا من هذ اليوم.

وأشار يوسف عابدين، أن وزارة العمل أقرت الزيادة في الإجتماع السابق، والتي أقرت رفع الحد الأدني للأجور بالنسبة للقطاع الخاص من 3000 جنيه إلى 3500 بزيادة قدرها 500 جنيه.

كان قد أكد مجدي بدوي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الحد الأدنى للأجور سيبدأ تطبيقه في القطاع الخاص اعتبارًا من أول يناير المقبل، وأن قيمته 3500 جنيه.