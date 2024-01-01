شنط وأحذية.. آية رفعت تروي تفاصيل تجربتها الناجحة مع مبادرة "مشروعك"

كشفت آية رفعت، صاحبة مصنع للشنط والأحذية، أن مبادرة "مشروعك" ساهمت في تطوير المشروع الخاص بها، خاصة بعد اللجوء للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك".

أشارت "رفعت"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أن العاملين بمبادرة "مشروعك"، سهلت الإجراءت الخاصة بتطوير المشروع، بالإضافة إلى التمويل الذي حصلت عليه من المبادرة.

نوهت، أن في بداية المشروع كان يعمل معها 3 أشخاص، وبعد التطوير بفضل مبادرة "مشروعك" تم إنشاء مصنع، الأمر الذي وفر بشكل كبير العديد من فرص العمل.

وأضافت، أن المشروع الخاص بها بدء في التصدير لأماكن خارج مصر، مشيرة أنها تقدم منتج مصري لا يقل جودة عن المنتجات الأخري باهظة الثمن.