الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صاحب مصنع يوضح.. كيف ساهمت مبادرة "مشروعك" في تطوير مشروعه؟ (فيديو)

الحياة اليوم
الحياة اليوم

قال أشرف حمدي، صاحب أحد مصانع الملابس، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية، كان سبب في تطوير مشروعه بشكل كبير.

وأضاف “حمدي” خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية الحياة، أن مبادرة "مشروعك"، ساهمت في تطوير المصنع الخاص به من خلال تمويله بالمال اللازم لتكبير مشروعه.

ونوه "حمدي"، أنه بدأ بـ 5 ماكينات خياطة، والوقت الحالي يدير مصنع يحتوي على أكثر من 60 ماكينة، مؤكدًا أن التمويل ومبادرة "مشروك"، ساعدته في توفير فرص عمل للكثير من الشباب، فضلًا عن توسيع مشروعه والتصدير للكثير من العلامات التجارية.

كما أوضح، أن الدولة تقدم دعم جيد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن الدولة سهلت الكثير علي الشباب في السداد، الأمر الذي جعل الكثير من الشباب يفكرون خارج الصندوق.

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