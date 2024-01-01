سماح القرشي تنفي الاستعانة ببلطجية ضد زوجها حلمي بكر

قالت سماح القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر، إن زوجها يمر بوعكة صحية شديدة وطريح الفراش، فضلاً عن رفضه الذهاب للعلاج في المستشفى التابعة للنقابة بعد تصريحات المطرب مصطفى كامل ضدي.

أضافت القرشي في تصريحات الإثنين:"حلمي بكر تعبان ومريض وميصحش أننا نزج بإسمه في الوقت ده.. ومحصلش الكلام اللي قاله مصطفى كامل أن حلمي بكر أستعان بيه منها بسبب بلطجتها.. إحنا كنا في فترة خلافات زوجية زي أي اتنين عندهم مشاكل زوجية في الحياة".

واستكملت سماح القرشي حديثها قائلة:"مش كل اتنين يتخانقوا يروحوا يجيبوا بلطجية، لكن ممكن كل اتنين عندهم مشاكل ربنا يبعتلهم أشرار ويزودوا النار، لكن بالنسبة للبلطجية هبعت صور وفيديوهات تقول مين اللي بلطج على التاني بس لما حلمي بكر يقولي أبعتي الصور دي".

واختتمت القرشي أنها لديها ثقة كبيرة في القضاء العادل والقانون ولا أحد فوق طائلة القانون، كما أن مستشفى النقابة أخذت من حلمي بكر مبلغ 150 ألف جنيهاً وخرج منها على كرسك متحرك بعد أن كان يمر بوعكة صحية.

تفاصيل واقعة تحرير محضر فى نقيب الموسيقيين

اتهمت زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، سماح عبدالرحمن في بلاغ رسمي بمديرية أمن الجيزة، اليوم، الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بالتشهير بها والإساءة إلى سمعتها.

جاء في البلاغ أن مصطفى كامل قال في حوارات صحفية أنه صديق شخصي للموسيقار حلمي بكر، وكان يدافع عنه حتى ضد البلطجية الذين كانت زوجته تستأجرهم لضربه.

وخرج مصطفى كامل للحديث عن الأزمة وتحديدًا انتقاد زوجة حلمي بكر له خلال الأيام الماضية قائلا:"مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد على ذلك شقيق حلمي والمنتج أحمد فوزي، وأنا أكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي".

ويرقد الموسيقار الكبير حلمي بكر في حالة صحية حرجة للغاية، حيث يتلقى العلاج في منزله حتى هذه اللحظة.

وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن الموسيقار الكبير يرقد في وضع صحي خارج عن السيطرة، حيث لم يجد الأطباء حلولا لحالته الصحية الحرجة، ويرقد في منزله لتلقي العلاج، مع العلم أنه لم يرد الذهاب إلى المستشفى خوفًا من المجهول، مطالبا جمهوره بالدعاء له.