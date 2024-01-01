حسن الرداد يتزيل شباك التذاكر بـ"بلوموندو" فى ليلة رأس السنة

حصل الفنان حسن الرداد على المركز الأخير لقائمة إيرادات السينما، أمس، في ليلة رأس السنة وذلك بفيلمه السينمائي الجديد “بلوموندو”.

وحقق “بلوموندو” إيرادات في شباك تذاكر سينمات جمهورية مصر العربية وصلت إلى 8 آلاف و762 جنيهًا ليتذيل إيرادات ليلة رأس السنة وسط الأفلام المعروضة التي تتنافس على كعكة إيرادات الموسم السينمائي الحالي.

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد، سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

بعدها تبدأ رحلته في خيانة زوجته ويقوم بعمل حفلة كبيرة في منزله، كما أن الفيلم يناقش حياة الشباب بعد الزواج ورغبته في العودة مرة أخرى لحياة العزوبية.

فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد، رحاب الجمل، هاجر أحمد، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، وإنجي وجدان، مع عدد من ضيوف الشرف منهم يسرا وإيمي سمير غانم وميرنا نورالدين، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي.