الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يستقبل الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

استقبل اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس، وذلك بمقر المطرانية.

وقدمت الاخوات الراهبات التهنئة، إلى الأب المطران، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، كما اطمئن راعي الإيبارشية، على كافة أحوالهن.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للأخوات الراهبات، من أجل مجهوداتهم المبذولة بالإيبارشية، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

 

وايضا يستقبل راهبات قلب يسوع المصريات  

 

استقبل اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأختين ماري فرانسوز، وماري سيسيل، من راهبات قلب يسوع المصريات، وذلك بمقر المطرانية.

وقدمت الأختين الراهباتين التهنئة، إلى الأب المطران، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، كما اطمئن راعي الإيبارشية، على كافة أحوالهن.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للأختين الراهباتين، من أجل مجهوداتهم المبذولة بالإيبارشية، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

 

ويتراس قداس العام الجديد بكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان


ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس ختام العام الميلادي ٢٠٢٣، واستقبال العام الجديد ٢٠٢٤، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بأرض سلطان.

شارك في الصلاة القمص بطرس يعقوب، والأب شنودة يواقيم، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الميلاد الحقيقي يخرج من الألم"، مهنئًا جميع الحاضرين، بحلول عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد.

تضمن الاحتفال أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال الكنيسة، بالإضافة إلى تكريم خريجي مختلف المراحل التعليمية بالرعية، من قبل الأنبا باسيليوس.

من جهة اخرى ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس العام الجديد ٢٠٢٤، وذلك بكنيسة مار جرجس، بسوهاج.

شارك في الصلاة نيافة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي للإيبارشية، والقمص بشرى لبيب، راعي الكنيسة، بالإضافة إلى القمص مرقس عدلي.

 

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