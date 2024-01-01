مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يستقبل راهبات قلب يسوع المصريات

استقبل اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأختين ماري فرانسوز، وماري سيسيل، من راهبات قلب يسوع المصريات، وذلك بمقر المطرانية.

وقدمت الأختين الراهباتين التهنئة، إلى الأب المطران، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، كما اطمئن راعي الإيبارشية، على كافة أحوالهن.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للأختين الراهباتين، من أجل مجهوداتهم المبذولة بالإيبارشية، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

وكان قد ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس ختام العام الميلادي ٢٠٢٣، واستقبال العام الجديد ٢٠٢٤، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بأرض سلطان.

شارك في الصلاة القمص بطرس يعقوب، والأب شنودة يواقيم، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الميلاد الحقيقي يخرج من الألم"، مهنئًا جميع الحاضرين، بحلول عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد.

تضمن الاحتفال أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، قدمها كورال الكنيسة، بالإضافة إلى تكريم خريجي مختلف المراحل التعليمية بالرعية، من قبل الأنبا باسيليوس.

كما التقى نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الشمامسة الإكليريكيين بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء الأب متى رزق، مسئول الدعوات بالإيبارشية، حيث ألقى صاحب النيافة تأملًا روحيًا للحاضرين حول "الاستعداد الروحي لاستقبال طفل المغارة".

وأكد الأب المطران أهمية العمل الروحي للطالب الإكليريكي، من أجل مواكبة الحياة الجماعية، مشيرًا إلى ضرورة التعمق في اللغات الأخرى، ومعايشة الانفتاح على الثقافات المتنوعة، والاستفادة من فترة التكوين.

تضمن الاجتماع أيضًا عرض الشمامسة الإكليريكيين بالإيبارشية، لكافة خبراتهم، بالكلية الإكليريكية، بالمعادي، خلال الفصل الدراسي الأول، لهذا العام.

وايضا ترأس سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، ختام اللقاءات الشهرية للشبيبة، لعام ٢٠٢٣، وذلك بكاتدرائية القيامة، بالظاهر.

شارك في اللقاء الختامي الأب يوحنا داوود، راعي كنيسة سيدة العناية، بالبوشرية، ببيروت. تضمن اليوم عددًا من الفقرات المتنوعة.

وانتهى الاجتماع الختامي، لهذا العام، بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "لا تخف".