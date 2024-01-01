الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا توماس عدلي يترأّس قداس العام الجديد بإمبابة

الأنبا توماس عدلي
الأنبا توماس عدلي

ترأّس نّيافة الأنبا توماس عدلي، مُطران إيبارشية الجيزة والفيّوم وبني سويف للاقباط الكاثوليك، قدّاس العام الجديد، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطّفل يسوع، برعيّة السّيّدة العذراء أمّ النّور، بإمبابة.

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القُمُّص إبرام مرجان، راعي الكنيسة، والآباء: بيّوس فرج، وميشيل عبدالله، الرّعاة المساعدين. وفي عظته، تناول نيافة المطران شرح موضوع "سنة الرّب المقبولة"، في العهد القديم، سنة الرحمة، والبرّ، وإظهار المحبّة

وقدّم الأنبا توماس التهنئة، إلى الآباء الرعاة، وشعب الكنيسة، بمناسبة أعياد الظّهور الإلهيّ، والعام الجديد.

هذا ترأس مساء أمس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، احتفال ختام العام الميلادي ٢٠٢٣، واستقبال عام ٢٠٢٤، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

بدأ الاحتفال برتبة التوبة، التي ترأسها الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، بمشاركة الأب بطرس يوسف، والأب مينا حنا الفرنسيسكاني. تضمنت رتبة التوبة ممارسة سر المصالحة، وعدد من الترانيم الروحية، بقيادة كورال "أسرة القديس يوسف"، بالإضافة إلى زياح القربان المقدس، من قبل الأب بطرس يوسف.

تلا ذلك، بدء صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، التي ترأسها غبطة البطريرك، بمشاركة الأب ميشيل ألفي، والأب بطرس يوسف.

وقبل كلمة العظة، عرض الأخ محسن مجدي، أمين المجلس الرعوي بالكنيسة، تقرير المجلس، منذ اعتماده في شهر يونيو الماضي، من قبل غبطة أبينا البطريرك، بالإضافة إلى عرض الرؤية المستقبلية للمجلس.

وفي كلمته بمناسبة ختام عام ٢٠٢٣، واستقبال عام ٢٠٢٤، أكد الأب البطريرك أن كل معمد هو مسؤول عن الكنيسة، ومبشر بالإنجيل، كما أن احتفال اليوم هو تسليم، لهذا العام، بين يدي الرب.

وأضاف صاحب الغبطة: علينا أن نكون سبب رجاء لمن حولنا، داعيًا جميع الحاضرين أن يجعلوا الله، يملك على حياتهم. واختتم بطريرك الأقباط الكاثوليك كلمته الروحية، بالتأمل في بعض محطات، من إنجيل اليوم.

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