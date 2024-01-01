الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بكنيسة مارجرجس بسوهاج.. الأنبا توما يترأس قداس العام الجديد

الأنبا توما
الأنبا توما

ترأس  نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس العام الجديد ٢٠٢٤، وذلك بكنيسة مار جرجس، بسوهاج.

شارك في الصلاة نيافة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي للإيبارشية، والقمص بشرى لبيب، راعي الكنيسة، بالإضافة إلى القمص مرقس عدلي.

وكان قد تفقد نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، خدمة التربية الدينية، برعية الشهيد العظيم مار جرجس، بسوهاج.

جاء ذلك بمشاركة بمشاركة القمص بشرى لبيب، راعي الكنيسة، حيث قام نيافة المطران، بتوزيع هدايا عيد الميلاد المجيد على الحاضرين، مقدمًا لهم كلمات الفرح، بمناسبة مجئ الرب يسوع.

وايضا تفقد نيافة الحبر الجليل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع الأرامل بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

حضر اللقاء الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي، والأخت ماري فرانسوز، من راهبات قلب يسوع المصريات.

وألقى صاحب النيافة عظة روحية للحاضرين بعنوان "الفرح بعد الألم"، كما تضمن الاجتماع أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، بالإضافة إلى الاحتفال بختام العام الميلادي الحالي.

وفي الختام، هنأ راعي الإيبارشية جميع الحاضرين، بحلول عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد.

واخيرا تفقد  نيافة الحبر الجليل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع الأسرة، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في الاجتماع الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث ألقى صاحب النيافة تأملًا روحيًا للأسر بعنوان "ماذا ستترك وماذا ستجدد في السنة الجديدة".

تضمن اللقاء أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، بقيادة كورال الرعية، كما تم الاحتفال بختام العام الميلادي الحالي، بالإضافة إلى بعض الفقرات الأخرى.

وفي الختام، هنأ راعي الإيبارشية جميع الحاضرين، بحلول عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد.

 

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