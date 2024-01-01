الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في أول أيام العام.. راهبات الميردي ديو يحتفلن بعيد العذراء مريم

الأب أنطونيوس إسكندر
الأب أنطونيوس إسكندر

ترأس الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، قداس عيد العذراء مريم، وذلك بكنيسة مدرسة الميردي ديو، بجاردن سيتي. 

جاء ذلك بمشاركة 

المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب نبيل هب الريح، أحد كهنة الكنيسة المارونية بمصر، بالإضافة إلى الأب إبرام يوسف الفرنسيسكاني.

وألقى المونسينيور أنطوان توفيق عظة الذبيحة الإلهية حول "أمنا القديسة مريم العذراء والدة الله تحقق وعد الله في سفر التكوين"، الذي مو "نسل المرأة يسحق رأس الحية".

وعقب القداس الإلهي، أقيمت صلاة المسبحة الوردية، بالإضافة إلى زياح أيقونة القديسة مريم.

الجدير بالذكر أن القديسة مريم العذراء أم الله، تعتبر شفعية رهبنة الميردي ديو.

هذا أقامت بازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، عدة قداسات مختلفة، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، حسب الطقس الغريغوري المصحح.

ترأس الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك، قداسات عشية عيد الميلاد المجيد، بالطقس اللاتيني باللغتين الإيطالية، والإنجليزية، وبالطقس القبطي، يعاونه الشماس الإنجيلي أنطوان عياد، كما شارك في القداسات شخصيات، من جنسيات مختلفة.

وقدم الأب إرميا الشكر لآباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المهنئين، كما تمنى لجميع لحضور أعيادًا ميلادية مجيدة.

كما ذكرت  مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، أن الأب بشاي إسحق، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالقنطرة، التابعة لإيبارشية الإسماعيلية، ترأس قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة.

جاء ذلك بمشاركة الأب جورج وديع الساليزياني، والشماس مينا مسعود، حيث تضمن الاحتفال قراءة رسالة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كذلك، حضر لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد أعضاء مجلس النواب، عن دائرة المرج.

في سياق اخر تقدم المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، والدكتور أيمن صادق، المدير العام للجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، متمنين للجميع عيدًا سعيدًا، وعامًا جديدًا، مليئًا بالسعادة، والنجاح، والتقدم.

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