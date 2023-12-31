الورد للورد.. أزهار المستقبل تغزو شوارع القاهرة احتفالًا بعيد الميلاد

أجواء احتفالية دافئة تبدأ في نهاية شهر ديسمبر، ما بين الهدايا والأعياد مع بداية السنة الجديدة ويتميز الورد بقدرته على إدخال البهجة والسرور فور وجوده في أي مكان، سواء تقديمه لأهلك، أحبابك أو أصدقائك باقات ورد مميزة باللون الأحمر أو الأبيض، أو كلاهما معا، أو زين بالورد منزلك كزينة كريسماس مبهجة، يستعد العالم للاحتفال من خلال تزيين الشوارع بالزهور والأضواء وشجرة عيد الميلاد، تلك الزخارف التي تغطى جميع الجوانب للتعبير عن الفرحة بالسنة الجديدة.

الورد الأحمر يغزو محلات الزهور

قال محمود عمر أحد بائعين الورد: "حالة من الفرحة في بيع وشراء الورد في الكريسماس خاصًة مع آخر أيام ديسمبر حتي يوم عيد الميلاد حيث تزداد نسبة البيع والشراء هذا اليوم مشيرً اهتمام المصريين بالورود خاصة المقبلين على الزواج إقبالهم على شراء الورد، موضحًا أن أسعار بوكيهات الورد من اليوم تتراوح بين 100-250 جنيهًا.

وأما عن الأسعار أوضح محمود: "تبدأ الوردة الواحدة من 15 جنيها إلى 25 جنيها حسب نوعها في حين يكون أصغر "بوكيه" يبدأ من 50 جنيها وقد يصل إلى 500 و3000 على حسب رغبة العميل فتختلف الأسعار على حسب عدد الأزهار ونوعها، وشكل الباقة والأكليل، ولكن الأكثر تداولا في فترة الكريسماس هي ورد الأحمر ويصل سعر البوكية المغلف باللون الأسود إلي 250 جنيها".

وأضاف أن الورد الصناعي يبدأ سعره من 10جنيهات، وأن بعض البوكيهات يتم وضع بعض قطع الشيكولاتة بها وتزيد أسعارها مع زيادة عدد قطع الشيكولاتة، وتشهد أيضا إقبالا من المواطنين، خاصة في المناسبات مثل العيد الميلاد المجيد وعيد الحب.

بينما قال علي سامي بائع آخر: "إقبال كثيف من المواطنين على شراء الزهور والورود بمختلف أنواعها، حيث يشتهر هذا الشهر من العام بازدهار الورود البلدي مثل الأحمر والأبيض، ويعد موسم رائج لبائعي ومحلات الزهور المنتشرة في شوارع مصر مع بداية أعياد الميلاد".

وأضاف على أن أسعار الورد لم تختلف كثير عن أسعار العام الماضي خاصة أنها منتشرة طوال العام ولكن بعض النباتات لها موسم خاص ولكن الورد من مظاهر الحب والاحتفال في كل وقت ومناسبة ومحبة للجميع.

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