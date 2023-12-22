الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمل جديد.. "حياة كريمة" وقفزة نوعية في أوضاع سكان قرية وادي الرديسية بأسوان

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

قفزة نوعية في الأوضاع المعيشية لسكان الريف المصري حققتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في جميع القطاعات سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية والبشرية، وكذلك البنية التحتية الأساسية، وتمكين الشباب والمرأة المصرية في شتي المجالات، ووفرت خدمات كاملة للريف في جميع القري وتعزيز قدرات ريادة الأعمال، وكان لمحافظة أسوان حظ كبير من المبادرة، حيث شهدت بداية جديدة بعد الانتهاء من الأعمال السابقة بـ 26 مشروعا جديدا بقرية وادي الرديسية بمركز إدفو، والذي يضم 17 قرية فرعية ضمن المبادرة الرئاسية لتغير شكل الريف المصري وحياة مستقرة للمواطن الريفي وتوفير كافة الخدمات له.

قرية ذكية

قال عمر سيد، أحد شباب محافظة أسوان: "حياة كريمة وفرت الخير  في قري  محافظة أسوان، وساعدتنا علي أن نعيش في قرية زكية تضم كافة الخدمات والمصالح الحكومية، ومنهم صيانة وتحديد شامل للمدارس التعليمية للطلاب والطالبات".

11 ألف نسمة مستفيد

وأضافت فتحية إسماعيل، مواطنة من من قرية وادي الرديسية لمركز إدفو: "يوجد في القرية ما يقرب من 11 ألف مواطن كانوا يعانون من مشاكل كثيرة تخص المياه والصرف الصحي، ووعدتنا المبادرة بأن يتم الانتهاء قريبًا من شبكات مياه الشرب والصرف بعد الإحلال والتجديد التي تشهدها قريتنا تحت رعاية حياة كريمة".

صيانة المدارس 

وأوضحت: "كنا نعاني لسنوات من نقص الخدمات وصيانة مدارس أولادنا، وكنا نأمل في توصيل شبكات الغاز الطبيعي، لكن منذ أن بدأت المبادرة استلام قريتنا وأصبح كل شيئ على ما يرام وحلم تحقق بعد سنوات من الإهمال، ولكن الرئيس السيسي حرص على تجديد قرى مصر بشكل يليق بحياة المواطن المصري البسيط".

26 مشروع جديد بقرية وادي الرديسية

وحرصت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تنفيذ ما يقرب من 26 من المشروعات الجارية بقرية وادى الرديسية بمركز إدفو بمحافظة أسوان، والتي تضم 17 قرية فرعية، من 14 مشروعا بنسبة كاملة، وتضم مشروعات إنشاء 2 مكتب بريد، ومركز للشباب، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد وصيانة شاملة وبسيطة لعدد 5 مدارس، بجانب 6 مشروعات تشمل وإحلال وتجديد وتوصيل خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية وتوابعها.

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