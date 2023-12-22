الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الجمهورية الجديدة.. الحلم والعمل".. تنظيم قوافل تعليمية بقرى حياة كريمة في أسوان

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات مشروع القوافل التعليمية والتنويرية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. الحلم والعمل"، وذلك للعام الحادي عشر.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بالشباب والعمل على مشاركتهم وصقل وتنمية مهاراتهم، وتنفيذًا لاستراتيجية "بناء الإنسان".

محافظ أسوان يشكر وزارات التنمية المحلية والشباب والرياضة والتربية والتعليم 

 

وشكر محافظ أسوان وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجازي على حرصهم على تنظيم هذه القوافل التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من البرامج التعليمية المتنوعة بها، خاصةً أنها تستهدف الطلاب في القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

مشروع القوافل التعليمية 

ومن جانبه، أوضح ناصر سليم، مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، أن مشروع القوافل التعليمية يعتبر من أهم المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية، وتعمل على توسيع قاعدتها لمواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة. 

وأشارت مديرية الشباب والرياضة بأسوان إلى أن هذه القوافل تعمل على رفع المستوى التعليمي للطلاب وزيادة معدلات التحصيل الدراسي لهم، لتحقيق أفضل النتائج ومزيد من النجاحات خلال سنواتهم التعليمية.

محافظ أسوان قوافل تعليمية حياة كريمه زيادة معدلات التحصيل الدراسي الطلاب

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