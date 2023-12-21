تجار لـ"الدستور": أسواق الجملة توفر للمواطن الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة

أقبل عدد كبير من المواطنين على شراء الخضار والفاكهة من أسواق الجملة نظرًا لانخفاض أسعارها عن بيع التجزئة داخل الأسواق الأخرى.

ورصدت “الدستور” آراء بعض تجار سوق الخضار عن لجوء المواطنين إلى أسواق الجملة لشراء كافة احتياجاتهم اليومية من الخضار والفواكه.

فى البداية قال محمد سمير أبو سمرة أحد تجار الخضار: "أسعار الخضار فى سوق نصف الجملة أقل بكثير من الأسواق مايقرب من اتنين جنيه في الكيلو الواحد خاصة أن معظم الأسواق بعيدة عن المواطنين مثل سوق العبور وأكتوبر لذلك يوجد شوادر مخصصة في المحافظات لتوفر احتياجات المواطن قريبة من المناطق السكنية، ما يجعل المواطن يوفر تكاليف المواصلات التى يستقلها كلما احتاج لشراء احتياجاته من سوق الجملة، مع انخفاض قريب في أسعار البطاطس والبصل".

أماكن الجملة أقل من الأسواق

وأما عن انخفاض الأسعار في أسواق الجملة: "أماكن الجملة أقل انخفاضًا ويوفر مع المواطن خاصة الراغب في كمية كبيرة، وأقل كمية في سوق الجملة هي 10 كيلو، وسبب الانخفاض عن الأسواق هو الكمية الكبيرة التي يشتريها المواطن، وانصح المواطنين بالتوجه إلى أماكن بيع الجملة لشراء احتياجاتهم من خضار وفاكهة لتوفير مستلزمات الشهر بأقل الأسعار، بسبب غلاء الأسعار فى أسواق التجزئة، لذا يعتبر تنفيذ أسواق نصف الجملة غاية ما يتمناه المواطنون فى ضوء الأزمة الاقتصادية، ولكن بعض التجار يستغلون غلاء الأسعار ويبيعوا الأسعار علي حسب مزاج البائع".

وقال أحمد بلحة أحد تجار الخضار في الأسواق: "كميات أسواق الجملة ملائمة لمعادلة العرض والطلب، مبينا أن تلبية الكمية المتوفرة لحاجة المواطنين أدى إلى استقرار الأسعار وعدم رفعها في سوق الجملة، مع توفير كافة الأوزان خلال الفترة الحالية وانخفاض مستمر في أسعار الطماطم، ومن المتوقع استقرار سعر البصل خلال الفترة الحالية لذلك ينصح المواطنين بالتوجه إلى أسواق الجملة والنصف جملة لشراء كافة احتياجاتهم".

وأكد أن توريد كميات كافية من الخضار بسعر جملة منخفض أدى إلى توفرها بسعر في متناول الجميع، موجها نصيحة للسيدات بشراء أكبر كمية وتخزينها مثل البصل والطماطم والخضروات الطازجة في موسم الشتاء، وانتظار مفاجأة كبيرة في انخفاض الأسعار، معلقًا: الخير جاي".

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