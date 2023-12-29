الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كريسماس سعيد.. الورد الأحمر يغزو محلات الزهور احتفالًا بالسنة الجديدة (صور)

محلات الزهور
محلات الزهور

أجواء احتفالية دافئة تبدأ في نهاية شهر ديسمبر، ما بين الهدايا والأعياد مع بداية السنة الجديدة ويتميز الورد بقدرته على إدخال البهجة والسرور فور وجوده في أي مكان، سواء تقديمه لأهلك أحبابك أو أصدقائك باقات ورد مميزة باللون الأحمر أو الأبيض، أو كلاهما معا، أو زين بالورد منزلك كزينة كريسماس مبهجة. 

ويستعد العالم للاحتفال من خلال تزيين الشوارع بالزهور والأضواء وشجرة عيد الميلاد، تلك الزخارف التي تغطى جميع الجوانب للتعبير عن الفرحة بالسنة الجديدة.

الورد الأحمر يغزو محلات الزهور

وقال محمود عمر أحد بائعي الورد: "حالة من الفرحة فى بيع وشراء الورد فى الكريسماس خاصة مع آخر أيام ديسمبر حتى يوم عيد الميلاد، حيث تزداد نسبة البيع والشراء هذا اليوم، مشيرًا إلى اهتمام المصريين بالورود خاصة المقبلين على الزواج لشراء الورد، إذ تتراوح الأسعار بين 100-250 جنيهًا.

وأما عن الأسعار أوضح محمود: "تبدأ الوردة الواحدة من 15 جنيها إلى 25 جنيها على نوعها في حين يكون أصغر "بوكيه" يبدأ من 50 جنيها وقد يصل إلى 500 و3000 على حسب رغبة العميل فتختلف الأسعار على حسب عدد الأزهار ونوعها، وشكل الباقة والأكليل، ولكن الأكثر تداولا في فترة الكريسماس هي الورد الأحمر ويصل سعر البوكية المغلف باللون الأسود إلى 250 جنيها.

وأضاف أن الورد الصناعي يبدأ سعره من 10جنيهات، وأن بعض البوكيهات يتم وضع بعض قطع الشيكولاتة بها وتزيد أسعارها مع زيادة عدد قطع الشيكولاتة، وتشهد أيضا إقبالا من المواطنين، خاصة في المناسبات مثل العيد الميلاد المجيد وعيد الحب.

بينما قال علي سامي بائع آخر: "إقبال كثيف من المواطنين على شراء الزهور والورود بمختلف أنواعها، حيث يشتهر هذا الشهر من العام بازدهار الورود البلدي مثل الأحمر والأبيض، ويعد موسم رائج لبائعي ومحلات الزهور المنتشرة في شوارع مصر مع بداية أعياد الميلاد".

محلات الزهور
محلات الزهور
محلات الزهور
محلات الزهور
محلات الزهور
محلات الزهور
محلات الزهور
محلات الزهور
كريسماس الورد الأحمر عيد ميلاد عيد ميلاد مجيد سنة جديدة

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