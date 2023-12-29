أمل جديد.. حياة كريمة تساعد فتيات بنى سويف لتحسين ظروف المعيشة

سعت مبادرة حياة كريمة إلي توفير احتياجات لكل المصريين في القرى، بعدما كان يعاني الأهالي لا سيما في صعيد مصر من التهميش، وعندما تشمل مراحل المبادرة الرئاسية محافظات مختلفة على أن تدخل المحافظات الأخرى، وكان لمحور المرأة نجاحات كبيرة جدا في عهد الرئيس السيسي، سواء على مستوى التمكين الاقتصادي في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت سعيدة السيد، من محافظة بني سويف: "من خلال مبادرة حياة كريمة الرئاسية تمكنت من تعلم الحرف اليدوية،والخياطة والتطريز من خلال الورش التدريبية التي وفرتها المبادرة لسيدات القرى وشاركت بها ومساعدتها في تعليم حرفة تسعين بها لمساعدتها في ظروف المعيشة".

وأوضحت مديحة صلاح، أن ورش مبادرة حياة كريمة متنوعة وشاملة وتعلمهن فنون كثيرة مثل الطبخ والحرف اليدوية وغيرها من لصناعات التي تستفيد بها السيدات وتساعدهن في عمل مشاريع خاصة بهم وتستمر لعدد من الأيام، لافتا إلى أن الورشة التي شاركت فيها وتعلمت منها كيفية الخياطة والتطريز.

وأضافت سامية: "ساعدت حياة كريمة سيدات بني سويف في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالدعم المادى والتدريب والتوجيه من خلال التدريب على أنشطة ومهارات إنتاجية، وساعدت المبادرة قدراتها من أهم الأمور حتى تستطيع القيام بدورها كاملًا، وبقدر ما تعطى لنا من رعاية كاملة لتحسين معيشتنا".

وأشارت إلى أن المبادرة ساعدت معظم فتيات الريف في الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين الظروف للسيدات بعد أن كانت تعاني من مشاكل مالية وأقساط كثير لا تتحملها، لكن الآن أصبحت صاحبة ورش عمل خياطة وساعدت معظم الفتيات في التدريبات بأسعار رمزية وأن المبادرة اتاحت الفرصة للتمكين لمعظ السيدات.

وتستهدف المبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية بقرض عيني مباشر غير نقدي يُسلم كمشروع، مما كان سببًا في تمكين المرأة اقتصاديًا بتوفير فرص عمل لها، وتمكينها لكي تصبح عضوًا منتجًا في المجتمع.