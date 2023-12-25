الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 بالجيزة الترم الأول

امتحانات الصف الثاني
امتحانات الصف الثاني الإعدادي

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 من الكلمات الدلالية الأكثر بحثا عبر موقع جوجل والمنصات الإلكترونية مؤخرا، وذلك مع اقتراب موعد انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023 - 2024 وفقا للمخطط الزمني الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 بالجيزة الترم الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 بالجيزة وذلك قبيل أيام فقط من انطلاق امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل في كافة المراحل التعلمية وطلاب الشهادة الإعدادية بجميع مدارس المحافظات والذي جاء كما يلي:-

  • يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
  • يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 امتحان مادةالهندسة ومادة العلوم.
  • يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة اللغة الأجنبية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

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جدول امتحانات 2 إعدادي 2024 بالفيوم 

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم جدول امتحانات الترم الأول لكافة طلاب صفوف النقل في كافة المراحل التعلمية وطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة وجاء جدول 2 إعدادي كما يلي:-

  • يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.
  • يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.
  • يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الهندسة.
  • يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء.
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جدول امتحانات 2 إعدادي 2024 بكفر الشيخ 

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة كفر الشيخ جدول امتحانات الترم الأول لكافة طلاب صفوف النقل في كافة المراحل التعلمية وطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة وجاء  جدول 2 إعدادي كما يلي:-

  • يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء وامتحان الحاسب الآلي.
  • يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 امتحان مادة العلوم ومادة الهندسة.
  • يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.
  • يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء.

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