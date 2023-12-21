الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وأوروا ريد دياموندز الياباني في كأس العالم للأندية 2023

الأهلي
الأهلي

كلما مر الوقت، ارتفعت معدلات البحث بكثافة عن موعد المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي أمام أوروا ريد دياموندز الياباني، على الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية (2023)،  المسيطر الأول والأخير على كافة محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراة الأهلي وأوروا ريد الياباني بمونديال الأندية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وأوروا ريد دياموندز الياباني، في تمام الرابعة والنصف عصر غدا الجمعة، على ستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، على مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية).

ويأتي ذلك، بعدما فقد الأهلي فرصة انجاز فريد يتمثل في وصول أول فريق مصري تاريخيا للمباراة النهائية من مونديال العالم للأندية.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد تلقى الهزيمة بهدفين نظيفين أمام فريق فلومينينسي البرازيلي، الاثنين الماضي، ضمن منافسات نصف نهائي مونديال العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوروا ريد دياموندز الياباني بمونديال الأندية 

تنقل مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)، التي تجمع بين الأهلي  وأوروا ريد دياموندز الياباني، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الرسمي والحصري لكافة منافسات مونديال العالم للأندية، بالمملكة العربية السعودية.

"بيبو" يُعاين ملعب مواجهة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

الأهلي بالقميص الأسود في مواجهة أوروا بكأس العالم للأندية

مباراة الأهلي والزمالك القادمة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-12-2023 والقنوات الناقلة

على منصة التتويج.. الخطيب يداوى جراح الأهلى لخطف البرونزية

تاريخ مشاركات الأهلي بمونديال العالم للأندية

تشهد النسخة الحالية من مونديال العالم للأندية، الظهور التاسع للمارد الأحمر تاريخيا والمرة الرابعة على التوالي.

البداية كانت في نسخة 2005 و2006، و2008 و2012، و2013 و2020 و2021 و2022، وأخيرا النسخة الحالية (2023).

بينما كانت أفضل إنجازات المارد الأحمر، على مدار مشاركاته التاسعة السابقة، حصد الميدالية البرونزية، في 3 مناسبات أعوام (2006 و2020، و2021).

وكانت النسخة الحالية من مونديال الأندية (السعودية 2023)، قد انطلقت يوم 12 ديسمبر الجاري، وتختتم غدا الجمعة، بإقامة مباراتي المركز الثالث والمباراة النهائية في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي، على ستاد الجوهرة المشعة.

الاهلى كأس العالم للأندية 2023 أوروا ريد دياموندز الياباني موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 الميدالية البرونزية بمونديال الأندية الميدالية البرونزية بمونديال الأندية 2023 موعد مباراة الأهلي وأوروا

مواد متعلقة

"بيبو" يُعاين ملعب مواجهة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

الأهلي بالقميص الأسود في مواجهة أوروا بكأس العالم للأندية

FIFA يعلن حكام برونزية الأهلى وأوراوا فى مونديال الأندية

على منصة التتويج.. الخطيب يداوى جراح الأهلى لخطف البرونزية

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

تفاصيل جولة وزير البترول للمنطقة الجغرافية ومصافى التكرير بطنطا

لتحديد سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023

الفرصة الأخيرة.. باتشيكو يُعلن عن قائمة بيراميدز لبطولة كأس السوبر المصرى

الباز: مصر "صرَّة العالم".. وأثبتنا أننا يد واحدة "لما حد يقرب مننا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة