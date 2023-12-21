موعد مباراة الأهلي وأوروا ريد دياموندز الياباني في كأس العالم للأندية 2023

كلما مر الوقت، ارتفعت معدلات البحث بكثافة عن موعد المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي أمام أوروا ريد دياموندز الياباني، على الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية (2023)، المسيطر الأول والأخير على كافة محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراة الأهلي وأوروا ريد الياباني بمونديال الأندية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وأوروا ريد دياموندز الياباني، في تمام الرابعة والنصف عصر غدا الجمعة، على ستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، على مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية).

ويأتي ذلك، بعدما فقد الأهلي فرصة انجاز فريد يتمثل في وصول أول فريق مصري تاريخيا للمباراة النهائية من مونديال العالم للأندية.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد تلقى الهزيمة بهدفين نظيفين أمام فريق فلومينينسي البرازيلي، الاثنين الماضي، ضمن منافسات نصف نهائي مونديال العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوروا ريد دياموندز الياباني بمونديال الأندية

تنقل مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية)، التي تجمع بين الأهلي وأوروا ريد دياموندز الياباني، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الرسمي والحصري لكافة منافسات مونديال العالم للأندية، بالمملكة العربية السعودية.

تاريخ مشاركات الأهلي بمونديال العالم للأندية

تشهد النسخة الحالية من مونديال العالم للأندية، الظهور التاسع للمارد الأحمر تاريخيا والمرة الرابعة على التوالي.

البداية كانت في نسخة 2005 و2006، و2008 و2012، و2013 و2020 و2021 و2022، وأخيرا النسخة الحالية (2023).

بينما كانت أفضل إنجازات المارد الأحمر، على مدار مشاركاته التاسعة السابقة، حصد الميدالية البرونزية، في 3 مناسبات أعوام (2006 و2020، و2021).

وكانت النسخة الحالية من مونديال الأندية (السعودية 2023)، قد انطلقت يوم 12 ديسمبر الجاري، وتختتم غدا الجمعة، بإقامة مباراتي المركز الثالث والمباراة النهائية في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي، على ستاد الجوهرة المشعة.