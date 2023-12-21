كأس العالم للأندية.. موعد المران الختامي للأهلي قبل مواجهة أوراوا الياباني

يتحدث 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لوسائل الإعلام المختلفة قبل المران الختامي، مساء اليوم الخميس، والذي سيقام بملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمباراة أوراوا الياباني لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

الأهلي يخوض مرانه الختامي استعدادًا لمباراة أوراوا

ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامي، في تمام السادسة مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني، حيث سيتحدث لاعبو الأهلي لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

وسيكون مران فريق الأهلي مفتوحًا لوسائل الإعلام المختلفة، لمدة 15 دقيقة وفقًا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية، ويتحدث بعض لاعبي الأهلي لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، قد منح لاعبي الفريق راحة من المران، أمس الأربعاء، وذلك تجنبًا للإجهاد قبل مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس العالم للأندية 2023

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة هامة وقوية أمام نظيره أوراوا الياباني، على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل الرياضي"، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد أوراوا الياباني، غدًا الجمعة، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

جدير بالذكر أنه تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأسود والشورت الأسود، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق أوراوا الياباني طاقمًا مكونا من القميص الأحمر والشورت الأبيض بينما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.